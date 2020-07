Dopo tanti addii ecco il colpo: trattativa conclusa per la nuova centrocampista della Fiorentina Women’s

Se ne era già parlato qualche settimana fa, ma adesso la trattativa è davvero agli sgoccioli. Si aspetta solo l’ufficialità per l’arrivo alla Fiorentina Women’s di Claudia Neto, centrocampista ex Wolsburg e capitano del Portogallo. Proprio in queste ore la Neto ha salutato attraverso il proprio profili social la società tedesca, con la quale ha vinto tre scudetti e sfiorato anno scorso la vittoria della Champions League. Dopo gli adii di Mauro, Guagni e Lazaro, finalmente ecco il colpo. A riportarlo è il sito donnenelpallone.com

