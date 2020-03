Anche in Turchia lo hanno capito. Dopo tantissime proteste si fermeranno anche tutti i campionati professionistici turchi, compresa la SuperLig (la Serie A turca). Si ferma dunque anche l’ultimo giocatore “viola” che era sceso in campo fino ad ora: Kevin Prince Boateng, attualmente in forza al Besiktas. La squadra turca aveva giocato domenica la super sfida contro il Galatasaray (finita 0-0), squadra dell’obiettivo viola Marcao.