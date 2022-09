Dopo un’estate in disparte Ferrarini prova a far cambiare idea alla Fiorentina. Eppure sulla fascia destra…

Non un’estate facile quella di Gabriele Ferrarini, che reduce da una buona annata in B col Perugia di mister Alvini non è stato convocato per il ritiro della Fiorentina. Il terzino ligure si è quindi allenato per conto proprio, prima di firmare per il Monza negli ultimi giorni di calciomercato. Ironia della sorte, l’unico gol segnato dal difensore classe 2000 nella passata stagione aveva castigato proprio il club lombardo.

Dopo aver bene figurato con la Primavera della Fiorentina ed essersi spostato prima a Pistoia e poi a Venezia, per Ferrarini non è mai arrivata una vera occasione con la prima squadra viola. Il giocatore spezzino ha un contratto fino al 2025 con la società gigliata ed è quindi stabilmente un calciatore della Fiorentina. L’attuale quadro dei terzini destri viola non è roseo, con Dodô infortunato al polpaccio ed il solo Venuti a disposizione. Ferrarini avrebbe potuto far parte della rosa viola non occupando alcun posto nella lista della Serie A, giocandosi le proprie carte, ma le scelte di società e calciatore sono state diverse.

Col Monza adesso il giocatore viola proverà a far cambiare idea alla dirigenza gigliata. Finora nessun minuto per il difensore nel club di Berlusconi, arrivato quando la squadra biancorossa era già completa. Ferrarini dovrà lottare per un posto con mister Palladino e tentare anche di ottenere un’opportunità dalla Fiorentina, proprietaria del suo cartellino.