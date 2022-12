Doppio affare con l’Atalanta?

Da lunedì si farà sul serio. Via al mercato di gennaio e occhio attento alle manovre della Fiorentina. Boga e Brekalo. Sul primo spingono forte Marsiglia e Leicester, sul secondo la trattativa con il Monza è ripartita a gran ritmo, ma la Fiorentina c’è. Sia sull’esterno dell’Atalanta, sia sull’ex granata. Nei prossimi giorni in casa viola si deciderà in quale direzione spingere con maggiore forza. Per Boga – nell’immediato o a giugno – servirà mettere a preventivo un investimento di 20 milioni. Cittadini c’è.

Come riporta La Nazione, il difensore dell’Atalanta, ma in prestito al Modena, è un obiettivo sensibile con la Fiorentina pronta a giocarsi nei suoi confronti una doppia chance. Ingaggiarlo subito e quindi spingere sui nerazzurri per liberarlo dagli emiliani, oppure bloccare il giocatore a gennaio per poi portalo a Firenze il prossimo giugno.Maxi-incrocio Samp. Sul tavolo ci sono i nomi di Sabiri (obiettivo viola) e quelli di Zurkowski e appunto Cabral che piacciono ai blucerchiati. Difficile, in ogni caso, che in questa trattativa ’girino soldi’ visto che i blucerchiati sono alle prese con una situazione finanziaria delicata.