Doppio vantaggio a metà gara per le ragazze di Panico: splendido uno-due iniziale di Kajan e Longo

Pomeriggio produttivo fin qui per la Fiorentina Femminile che sta vincendo per 2-0 sul campo del Como: avvio scoppiettante per le ragazze di Patrizia Panico, che hanno sbloccato il risultato dopo appena 19 secondi grazie all’ungherese Kajan, brava ad approfittarsi di un errore della difesa di casa. Al 4′ il raddoppio invece di Miriam Longo, con una splendida conclusione volante su cross di Parisi.