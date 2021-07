Dorsch, l’idea che unisce. Si guarda in Francia per la difesa. Simy per fare da vice a Vlahovic?

Ci sono nomi di mercato, giocatori accostati alla Fiorentina, che risultano essere controversi ed altri che invece raccolgono consensi. Tra questi ultimi troviamo quello di Dorsch, centrocampista tedesco in forza al Gent.

Di lui ne parliamo perché l’idea Dorsch è quella lanciata con forza, in ottica viola, stamani su Tuttosport. Il classe ’98 viene messo in concorrenza con Sensi e l’intramontabile Torreira per la linea mediana della prossima stagione.

In difesa da capire le sorti di Pezzella e Milenkovic, può interessare Kouyaté del Metz, senza dimenticare Rugani e Cistana.

Infine per l’attacco, Simy del Crotone potrebbe essere il vice Vlahovic.