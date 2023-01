“La Sampdoria deve pensare al campionato, la Coppa Italia non è una priorità. Giovedì giocheranno molti giovani”

L’ex calciatore Giuseppe Dossena ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di giovedì tra Fiorentina e Sampdoria: “Dopo quasi due mesi di stop, il rientro dei giocatori è più che altro una questione di testa. Si tratta di riabituarsi alla ruoutine degli allenamenti. Samp? Ultimamente l’ho vista un po’ meglio, ma la salita per salvarsi è veramente ripida. Servirebbe un miracolo, ma perlomeno c’è un po’ più di equilibrio”.

E poi ha aggiunto: “La Coppa Italia non è nei programmi della società, la priorità assoluta è il campionato. Giovedì contro la Fiorentina penso che ci saranno tanti giovani in campo, Stankovic non può rischiare di perdere dei titolari. Quanto alla Fiorentina, è strano che una squadra del genere giochi in maniera così discontinua. Non penso ci sia nulla di grave sotto, però questa discontinuità sia di risultati sia di prestazioni è evidente e strana”.