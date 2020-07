Dove guarda Pradè, ecco che arrivano le solite concorrenti. La Fiorentina non è da sola nemmeno sul giovane Busio

Dagli Stati Uniti continuano ad arrivare conferme in merito all’interesse della Fiorentina per Gianluca Busio. Il centrocampista classe 2002 milita attualmente nel Real Kansas City, ed è considerato da molti una papabile stella del calcio. Il passaporto sia americano che italiano aiuterebbe l’operazione, ma la Fiorentina non è da sola. Su Busio ci sono infatti anche Milan e Juventus, decise ad aggiudicarselo per poi mandarlo a fare esperienza altrove come hanno già fatto in passato con tanti altri giocatori.

