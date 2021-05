Dove tutto è cominciato…

L’ultima volta che si è giocato un Cagliari-Fiorentina era il 10 novembre 2019, precisamente un anno e mezzo fa. La squadra di Montella incappava in un clamoroso 5-2 per i sardi che cominciò a mostrare le fragilità di una squadra si sarebbe salvata solo grazie a uno sprint nel finale di campionato. Quel giorno però arrivarono i primi due gol in Serie A con la maglia della Fiorentina di un certo Dusan Vlahovic, appena ventenne e ancora alle prime armi nel massimo campionato. Una doppietta che furono l’unica consolazione di quella trasferta in terra sarda. I primi due gol di una lunga serie collezionata in poco più di una stagione e mezzo.

Una doppietta che già poteva far pensare, o forse sognare, che quel ragazzo con la 9 sulle spalle avrebbe trascinato da solo (o quasi) la Fiorentina in salvo. 549 giorni dopo Vlahovic torna su quel campo dove tutto era cominciato, con alle spalle ormai ben 27 reti realizzate in Serie A, di cui 21 solo nella stagione attuale. Ma questo ormai, sembra quasi normale.