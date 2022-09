Dozortsev: “Lanceremo la vendita internazionale di magliette di Kokorin. Siamo contenti del suo fortunato esordio”

A Firenze era criticato (e giustamente) per l’apporto nullo dato in questi anni, a Cipro invece, Aleksandr Kokorin, è quasi osannato. Un’altra realtà, un’altra dimensione, ma c’è anche un’altra aria che tira alle spalle dell’attaccante russo, che la Fiorentina ha prestato all’Aris Limassol.

“Stiamo lanciando la vendita di magliette con il numero 99 di Kokorin – ha detto Alexei Dozortsev, direttore del marketing del club – ci sarà la consegna internazionale e una serie verrà autografata dal giocatore”.

E ancora: “Siamo contenti del fortunato esordio di Alexandr nella partita contro l’Olympiakos. Speriamo che si adatti rapidamente alla squadra e la rafforzi in modo significativo. Ci siamo congratulati con lui dopo la partita, tutti sono di ottimo umore. Abbiamo un nuovo arrivato di grande nome, non sorprende che stiamo vedendo un pubblico in crescita. Ci saranno più tifosi alle nostre partite a Limassol”.