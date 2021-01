Drago: “Il Crotone è una squadra che cerca sempre di fare gioco. La Fiorentina? Penso che le squadre vadano costruite a giugno e con un impronta tattica decisa”

L’ex tecnico del Crotone Massimo Drago a Lady Radio ha parlato della compagine calabrese che la Fiorentina ospiterà sabato sera al Franchi: “Seguo sempre le partite del Crotone. Il match contro il Benevento non è stato sicuramente uno dei migliori per i calabresi. I rosso blu hanno sempre prodotto un buon calcio. E’ una squadra che non si chiude ma che cerca sempre di far gioco. Ovviamente manca a volte dell’esperienza necessaria quando si incontrano squadre molto forte. Messias? E’ un ragazzo che è arrivato alla ribalta molto tardi. E’ molto forte nell’uno contro uno; inoltre adesso è migliorato molto anche sotto l’aspetto realizzativo. La Fiorentina? Penso che le squadre vadano costruite a giugno e con un impronta tattica decisa. Cambiare in corso non è mai facile”

