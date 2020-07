Dragowski ancora differenziato, Terracciano pronto alla nuova fatica. A parte anche Ribery…”

La Fiorentina dovrebbe fare a meno di Bartlomiej Dragowski anche nella sfida di domani contro il Bologna. Secondo quanto riportato da Radio Bruno, infatti, il portiere polacco non si sta allenando con la squadra di mister Iachini durante l’allenamento serale. Molto probabilmente, Pietro Terracciano collezionerà il terzo gettone di presenza consecutivo.

Allenamento differenziato anche per Franck Ribery che, al momento, è ancora nella palestra del Centro Sportivo. La Fiorentina, inoltre, questa sera cenerà insieme in maniera conviviale per l’ultima volta in questa stagione.