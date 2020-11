Dragowski: “Bravi a non subire gol ma le cose buone finiscono lì. Non possiamo essere contenti ma siamo meglio di così”

Commento a caldo a Dazn per il portiere Bartlomjei Dragowski: “E’ difficile da dire cosa è mancato, la cosa positiva è che non abbiamo subito tiri in porta e abbiamo tenuto bene dietro fino alla fine. Però poi le cose positive finiscono qua. Siamo stati sempre con la palla tra i piedi e creato qualche occasione ma dobbiamo sfruttare quelle che abbiamo. Dobbiamo rispettare il punto ottenuto ma non possiamo essere contenti. Se serve una scossa? Io faccio il giocatore, queste cose non le decido io. Lavoriamo con mister Iachini e dobbiamo dare tutto in campo, perché non è lui che gioca. Ci prendiamo la responsabilità per quello che succede lì, lavoriamo ogni giorno perché abbiamo un gruppo forte. Siamo una squadra più forte di quello che dicono i risultati e speriamo di svegliarsi un po’”.

