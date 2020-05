Dragowski: “Con i miei piedi era difficile fare il centrocampista…Il mio idolo è un ex viola”

Il portiere della Fiorentina, Bartlomiej Dragowski, ha risposto ad alcune domande sul sito ufficiale viola, ecco le sue parole: “Sono contento che con i miei compagni siamo tornati ad allenarci, ci era mancato tanto il calcio. Ruolo? Ho scelto bene perché con i miei piedi è difficile fare il centrocampista. Idolo? Artur Boruc. Tempo libero? Gioco con i miei amici, ascolto la musica, guardo film o serie tv. Ad esempio The Last Dance. I tre portieri polacchi più forti? Domanda difficile però direi Boruc, Szczesny e Młynarczyk. L’attaccante che finora mi ha messo più in difficoltà? Difficile dirlo però a me piace molto Immobile. I tre portieri più forti in attività? Direi Alisson, Oblak e ter Stegen. Un messaggio per i tifosi viola? Ciao ragazzi, spero che tutti stiate bene e non vedo l’ora di rivedervi al Franchi. Un saluto e un abbraccio: spero che ci vedremo presto lì”.