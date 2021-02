Dragowski e il primato di pararigori, ma non è il solo: tutti i penalty parati nella nostra Serie A

Dopo 21 giornate di Serie A si può tracciare un bilancio su quanto visto in questa stagione, e in casa Fiorentina è facile eleggere Dragowski tra i migliori calciatori viola di quest’anno. Il polacco infatti, oltre a prestazioni al di sopra della media, vanta un record in questo campionato, primato che deve però dividere con il collega dell’Atalanta e con il numero uno rossonero Gianluigi Donnarumma. I tre estremi difensori infatti hanno sin qui parato due rigori a testa ai propri avversari. Al momento, in totale, sono stati undici i tiri respinti dal dischetto.

Il portiere della Fiorentina ha ipnotizzato prima Kessié e poi Joao Pedro (giocata decisiva per la successiva vittoria della squadra per 1 a 0). Pierluigi Gollini invece ha detto no a Ronaldo e Belotti. Il portiere del Milan invece ha neutralizzato le conclusioni dagli undici metri ad Immobile e Caprari.

Dietro ai due portieri primatisti, con 1 calcio di rigore parato a testa, ci sono altri sette numeri uno: Emil Audero della Sampdoria (a Sanchez), Samir Handanovic dell‘Inter (a Ibrahimovic), Antonio Mirante della Roma (a Belotti), Ivan Provedel dello Spezia (a Barrow), Lukas Skorupski del Bologna (a Ibrahimovic) e Marco Sportiello dell’Atalanta (a Quagliarella).