Dragowski e Pau Lopez, sfida tra piedi poco delicati. Ma Pagliuca li difende: “Il portiere deve sapere parare”

Tra i fattori maggiormente contestati al portiere della Fiorentina Dragowski c’è quello del gioco con i piedi, dal momento che spesso e volentieri il polacco sembra in difficoltà nel gestire il pallone. Problema che condivide sicuramente con il suo avversario di stasera, Pau Lopez della Roma.

Proprio ripartendo dall’errore dello spagnolo contro il Milan, l’ex portiere Gianluca Pagliuca ha parlato a TMW Radio: “Oggi il calcio è cambiato, ma non si deve esagerare con queste giocate, non si deve rischiare. Ho visto Pau Lopez col Milan, gli fanno fare una figura da cioccolataio così. Quando hai la giocata la fai, altrimenti si butta in avanti e ci pensano i centrocampisti. Non si deve esagerare con certe giocate, perché poi rischi il linciaggio pubblico da parte di media e tifosi. So che oggi i tecnici chiedono questa giocata, anche rischiando qualcosa, però il portiere come priorità deve saper parare. Se sa giocare coi piedi tanto meglio, ma la priorità è il parare bene”.