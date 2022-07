Dragowski e Pulgar danno il via alla fase due del mercato della Fiorentina

Via alla fase due del mercato per la Fiorentina. In cosa consiste questa seconda fase? Significa anche realizzare cessioni in un certo senso obbligate (vedi Pulgar e Dragowski) o da mettere eventualmente in conto per giocatori che possono ritrovarsi al centro di proposte interessanti (vedi Kouame). Questo è quello che scrive stamani La Nazione.

La Fiorentina cercherà di monetizzare al massimo il pacchetto cessioni e a breve dovrà essere organizzato anche un vertice con e per Milenkovic. Inter e Juventus ci proveranno, questo è certo, ma per trattare il serbo servirà un bel pacchetto di milioni (questo il punto di vista della società viola).