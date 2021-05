Dragowski espulso e mai domo: il portiere viola torna in campo a protestare dopo l’espulsione anche dopo la fine e Abisso…

Un finale di partita un po’ nervoso per la Fiorentina, soprattutto dopo il rigore piuttosto veniale fischiato al Napoli: già sull’assegnazione erano arrivate veementi proteste da parte di Dragowski, espulso dalla panchina. Il clima infuocato è andato avanti però anche dopo il fischio finale, con il polacco che è tornato in campo per parlare direttamente con Abisso: a tentare di fermarlo invano, le urla dalla tribuna del ds Pradè, l’intervento di Dario Dainelli e anche di alcuni compagni. Un gesto per altro non permesso quello del portiere e che potrebbe anche costare caro al numero 1 viola.