Dragowski-Fiorentina, un addio senza troppi rimpianti

Che l’avventura di Bartlomiej Dragowski alla Fiorentina fosse ai titoli di coda lo si era capito già da molto tempo. Da quando Vincenzo Italiano, nella prima parte della passata stagione, ha deciso di metterlo da parte e dare fiducia a Pietro Terracciano. Il polacco si è così ritrovato a diciotto mesi dalla scadenza del contratto, fissata nel 2023, senza il posto da titolare e – soprattutto – senza la fiducia del tecnico.

Il mancato rinnovo e l’arrivo di Pierluigi Gollini hanno definitivamente messo la parola fine alla storia d’amore tra Dragowski e la Fiorentina. Le parti si sono così messe alla ricerca di una destinazione ideale in grado di accontentare entrambe le parti, che è risultata essere lo Spezia. La trattativa è ormai in fase di definizione e il polacco è pronto a lasciare Firenze, questa volta per sempre.