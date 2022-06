Dragowski in Inghilterra? Il Southampton si defila, ma si aggiunge una neopromossa dalla Championship

Sirene inglesi per Bartłomiej Drągowski. Sul portiere in uscita dalla Fiorentina, c’è l’interessamento di più di un club di Premier League. Come riporta il sito inglese HITC, non solo il Southampton è sulle tracce dell’estremo difensore da tempo, ma si sarebbe aggiunta anche la neopromossa Fulham, vincitrice dell’ultima Championship.

Un portiere a tutto tondo con grandi riflessi e una vera padronanza della sua area di rigore, Dragowski sarebbe dovuto finire al Southampton già da tempo. I Saints però ora sembrano dare la priorità a Gavin Bazunu, mentre cercano di aggiudicarsi anche portano lo svincolato Mateusz Lis. Lis passerà la stagione 2022/23 in prestito, tuttavia, il che significa che c’è ancora posto per Dragowski dopo la partenza di Fraser Forster al Tottenham.