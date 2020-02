Dragowski: “Le palle facili sono quelle più pericolose. Ci alleniamo ogni giorno per prendere le misure agli attaccanti. Terracciano? Poche parole, un rapporto speciale…”

Ai media ufficiali della Fiorentina il portiere gigliato Dragowski ha parlato anche del suo rapporto con i compagni ma non solo: “Un portiere deve essere concetrato tutta la partita. E’ un lavoro difficile perchè è molto a livello mentale. Per me sono più pericolose le palle facili che quelle difficili. Con il nostro preparatore ci alleniamo ogni giorno per prendere le misure, in particolar modo sugli attaccanti. Terracciano? Ci sono poche parole per descrivere una persona come lui. Mi aiuta tantissimo e io posso imparare molto da lui. Abbiamo un rapporto fantastico, speciale”.