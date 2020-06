Dragowski: “Non credo che la preparazione fisica sarà un problema. A fine partita contro l’Udinese ero mentalmente distrutto perchè…”

L’ultima parte della lunga intervista a Bartłomiej Drągowski su NewOnce Sport

Sul ritorno in campo: “Difficile giocare ogni tre giorni per diverse settimane. Chi ha il maggior numero di giocatori pronti a giocare avrà un grande vantaggio. Secondo me la preparazione fisica non sarà essere un problema. Se durante la quarantena ti sei allenato ragionevolmente e coscienziosamente, il tuo corpo dovrebbe sopportare il carico. Molti giocatori penseranno di non essere abbastanza preparati e saranno quindi esposti agli infortuni. Se sei sconvolto, i tuoi muscoli sono più tesi e potrebbero funzionare peggio. Questa è una sfida per la testa. Inoltre, quando si gioca in stadi vuoti, devi concentrarti molto di più. I tifosi scatenano l’adrenalina in noi e ci fanno sentire che la partita è qualcosa di speciale. L’ho visto nell’esempio della partita contro l’Udinese, che abbiamo giocato senza un pubblico. Ero mentalmente finito al fischio finale perché ho dovuto cercare la concentrazione e gli stimoli tutto il tempo. Durante la quarantena sono stato più di due mesi completamente da solo. La mia fidanzata era in Polonia, e sono rimasto da solo in un posto dove non ho nemmeno avuto una connessione Internet molto buona. Ho giocato alcune partite al telefono, ho parlato molto con mio fratello. Ho cercato di fare solo cose che mi piacciono”

Sulla sua barba: “Ha vissuto almeno un centinaio di partite in Serie A. Ecco perché non ho intenzione di tagliarla. Se me ne sbarazzo, perderò le mie capacità ed esperienza. Anche i tifosi mi chiedono di non tagliarmela”.

Su Boateng: “L’ho sempre visto come un bravo ragazzo. Non ha paura di dire niente a nessuno. Ha un carattere forte e questo può aiutare molto”.