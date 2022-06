Dragowski para il possibile, ma affonda insieme a Zurkowski nella goleada del Belgio alla Polonia

Serata alquanto amara per Dragowski e Zurkowski. I due giocatori della Fiorentina sono partiti titolari con la loro Polonia in Nations League, ma hanno subito ben sei reti da uno scatenato Belgio. Questo nonostante Lewandowski avesse segnato il gol del vantaggio, raggiunto nel finale di primo da un gran tiro di Witsel.

Nella ripresa Dragowski si è superato più volte su Dendoncker e Hazard, ma è dovuto capitolare sul tap in sotto misura di De Bruyne. Il portiere polacco è stato bravo di nuovo su Hazard, ma il Belgio ha comunque dilagato andando in rete nell’ordine con Trossard (doppietta), Dendoncker e Openda.

Punteggio finale 6-1 per il Belgio, con Dragowski e Zurkowski che hanno giocato novanta minuti ma sono stati risucchiati nella prestazione da dimenticare della Polonia. Tra l’altro il portiere della Fiorentina ha rimediato anche un calcio in testa in occasione dell’ultimo gol subito, a completamente di una serata tutt’altro che memorabile.