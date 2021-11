Dragowski-Pulgar, appuntamento al Milan. Kokorin ancora out

Oltre alle condizioni di Nico Gonzalez (LEGGI QUI), arrivano ulteriori aggiornamenti sugli acciaccati della Fiorentina. Sabato, allo Juventus Stadium, mancheranno sicuramente Dragowski e Pulgar: i due proveranno a tornare a disposizione di Italiano dopo la pausa per le Nazionali, con buone possibilità di farcela. Assente a Torino anche Kokorin, alle prose con un problema muscolare.

In cabina di regia, dunque, viaggia verso la conferma Lucas Torreira: per l’uruguaiano, che pian piano si sta prendendo le chiavi della mediana della Fiorentina, si tratterebbe della quarta partita di fila giocata. Pochi i dubbi del tecnico viola in vista di sabato: possibile la conferma dello stesso undici visto tre giorni fa, con i due dubbi sulla catena di destra tra Venuti-Odriozola in difesa e Sottil-Callejon in attacco.