Pessimismo per Nico Gonzalez: l’argentino è ancora positivo. I possibili scenari

Tranne colpi di scena, Nico Gonzalez salterà la trasferta di Torino contro la Juventus. L’esterno d’attacco, della Fiorentina, totalmente asintomatico, è ancora positivo al Covid–19 e immaginarselo in campo allo Stadium da protagonista diventa sempre più difficile. In isolamento ormai da più di una settimana, ha saltato le partite contro Lazio e Spezia: l’argentino si sta allenando tra le mura della propria abitazione, ma il lavoro non è certamente paragonabile a quello svolto con i compagni di squadra.

Per questo, anche dovesse negativizzarsi nelle prossime ore, difficilmente Italiano lo schiererebbe dal 1’ contro la Juventus. Nico può ancora sperare nella convocazione, ma serve un tampone negativo: altrimenti l’occasione per rivederlo in campo sarà rimandata a sabato 20 novembre, quando la Fiorentina affronterà al Franchi il Milan.