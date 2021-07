Dragowski scherza: “All’Europeo ho tifato per l’Italia, mi manca solo il passaporto. Terracciano? Mai trovati compagni come lui”

Prima serata al Viola Village e protagonisti i portieri, con Bartlomjei Dragowski interpellato sui compagni di squadra: “Il calendario asimmetrico? Una cosa diversa rispetto agli anni precedenti però vogliamo iniziare bene questa stagione e lavoriamo per il 22 agosto. Portieri protagonisti all’Europeo? Ormai sono alla sesta stagione a Firenze per cui ho tifato per l’Italia, mi manca solo il passaporto italiano (ride ndr). Un pregio e un difetto per Terracciano? Di Pietro posso dire solo cose positive, non so se ho trovato sulla mia strada un compagno di squadra come lui, sempre disponibile. Le cose negative non le ho ancora scoperte finora. Come Antonio e Ivan (Rosati e Andonov ndr). Con Pietro però ho passato più tempo, un ragazzo d’oro”.