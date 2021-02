Dragowski: “Siamo arrabbiati ma l’Inter è uno squadrone. Sul gol di Barella..”

Il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski questo pomeriggio ha commentato la prestazione della squadra nella sconfitta di ieri sera contro l’Inter. Queste le sue parole: “Un grande Drago si può dire quando alla fine non prende gol, ieri invece ne abbiamo presi due. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, con obbiettivi molto piu grandi dei nostri. E’ un peccato per come è andata, però adesso dobbiamo pensare subito alla prossima partita. La prima parata su Barella? Questo è il mio lavoro e mi vengono facili le parate difficili, al contrario mi sembrano più difficili quelle facili. La seconda rete? Ero coperto perchè dopo il corner hanno fatto due passaggi, la squadra non è salita abbastanza e non sono riuscito a vedere la partenza del tiro. L’atmosfera nello spogliatoio alla fine della partita? Ovviamente eravamo tutti o arrabbiati ma è giusto e normale, non possiamo essere felici per una sconfitta. Adesso dobbiamo pensare alla prossima per far di tutto per vincere. I recuperi? Ovviamente. In questa partita tra infortuni e sospensioni abbiamo avuto un sacco di assenze, speriamo in una rosa più lunga per la prossima con la Samp. Cosa ci ha detto Commisso? Cosa si può dire dopo questa partita.. Meglio non dire niente e pensare alla prossima partita”.

