Dragowski-Spezia: La distanza tra domanda e offerta

Per il portiere della Fiorentina Dragowski, secondo quanto scrive La Nazione, lo Spezia ha offerto una base che oscilla fra i 2 e i 3 milioni (variabile legata ai bonus), più il 50 per cento alla società viola in caso di futura rivendita di Drago. La Fiorentina invece parte da una richiesta minima di 4 milioni, ai quali andrebbe aggiunta la percentuale sulla rivendita.

La trattativa è in stallo e l’unica certezza riguarda Dragowski, che al rientro della Fiorentina da Siviglia (dove giocherà il 6 agosto contro il Betis) chiederà di unirsi al gruppo viola per allenarsi regolarmente.