Dragowski: “Trattativa complicata ma felice di essere allo Spezia. Estate difficile, non lavoravo con la squadra. Voglio la salvezza”

E’ il giorno della presentazione allo spezia di Bratlomiej Dragowski. Ecco le parole dell’ex portiere viola ai nuovi tifosi: “La trattativa è stata complicata, però grazie ai direttori, a Riccardo Pecini, a Melissano, siamo riusciti a chiudere dopo giorni intensi. Finalmente siamo riusciti a venire qui, sono molto contento e grato alle persone che hanno lavorato per portarmi qui. Sono finalmente contento di essere qui davanti a voi”.

Pronto per giocare domenica?

“Sì, è stata una estate difficile. Ho avuto un preparatore, che ringrazio, così come gli allenatori che hanno lavorato con me a Firenze perché non lavoravo con la squadra. Mi sono preparato da solo con i preparatori, spero di essere pronto. Mi sento bene, fisicamente sto bene, poi è valutazione del mister. Se mi dice di giocare subito ci sarò”.

Che sensazioni hai trovato qui?

“È un gruppo fantastico, l’ho visto ieri in allenamento. Si sente che c’è uno spirito da gruppo. Da parte mia sono contentissimo di far parte di questo gruppo”.

Hai parlato con mister Gotti?

“Ho scambiato qualche parola con lui, spero che anche lui sia contento di aver chiuso. Mi ha detto che mi aspetta in allenamento”.

L’obiettivo è andare al Mondiale?

“Fa sempre piacere far parte della nazionale, ma il mio obiettivo personale è raggiungere il prima possibile la salvezza con lo Spezia”.

Reca e Kiwior ti hanno parlato dell’ambiente?

“Mi hanno parlato molto bene della città, delle persone intorno alla squadra, del gruppo di ragazzi. Si sta bene qua, ci si allena bene e questo era molto importante per me e la decisione è stata facile”.

C’è chi dice che non sei bravissimo con i piedi. Che ne pensi?

“Io posso fare schifo per chi mi guarda, ma finchè il mister mi mette in campo non c’è problema”.