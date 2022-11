Dragowski, una lesione via l’altra. Il suo infortunio è grave ma meno di quanto si pensasse

Grave infortunio sì, ma meno di quanto si pensasse domenica scorsa. L’ex portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski, si è sottoposto ad alcuni esami diagnostici approfonditi che hanno evidenziato “una lesione di alto grado del legamento peroneo astragalico e del legamento peroneo calcaneare, oltre a una parziale lesione del legamento deltoideo”.

Il calciatore polacco, ora allo Spezia, adesso dovrà osservare un breve periodo di riposo, per poi intraprendere il percorso di recupero del caso. Per lui niente Mondiali e questo a livello personale è davvero una grossa delusione perché l’estremo difensore ci teneva ad andare in Qatar, anche se sarebbe stato la riserva di Wojciech Szczęsny.