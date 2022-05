Dragowski verso l’addio alla Fiorentina? Spunta l’interesse di una neopromossa in Premier League

Una delle sorprese della stagione della Fiorentina si è palesata in porta, dove Dragowski ha lasciato man mano il posto da titolare a Terracciano, scivolando ai margini della rosa di mister Italiano. Il rapporto ai minimi storici tra il club viola e il portiere polacco alimenta le inevitabili voci di mercato che si intensificheranno a partire dalla prossima settimana.

Intanto l’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha tweettato di un interesse del neopromosso Bournemouth per Dragowski, squadra inglese dove militò per ben sei stagioni (2014-2020) anche un altro portiere polacco con un passato in viola, ovvero Artur Boruc.

#dragowski, scatto @afcbournemouth

— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) May 20, 2022