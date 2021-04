Dragowski via dalla Fiorentina? Commisso ha le idee chiare sulla sostituzione

Alla fine della stagione, salvezza permettendo, in casa Fiorentina sarà tempo di rivoluzioni. Stando a quanto si legge sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, potrebbe cambiare anche il portiere. Quello attuale, Bartlomiej Dragowski, è in scadenza di contratto nel 2023 e per il momento non sta considerando l’opzione di prolungare. Per questo, dato che sul polacco ci sono gli occhi di diverse squadre, la Fiorentina non scarterebbe a priori l’ipotesi di lasciarlo andare ad una cifra congrua.

Per sostituirlo, piace tantissimo Alessio Cragno del Cagliari. Il classe ’94 è nato a Fiesole ed è un fiorentino doc, anche se non ha mai indossato la maglia della Fiorentina. È tra le primissime scelte di Commisso, convinto dalle potenziale di un portiere finito nel giro della Nazionale italiana.