Dragowski: “Via dalla Fiorentina? Volevo tornare subito a giocare e non ci ho pensato due volte ad accettare lo Spezia”

L’ex portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski, ha parlato del suo passaggio in Liguria avvenuto la scorsa estate in un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX: “Non ci ho pensato due volte ad accettare lo Spezia – ha detto – volevo tornare subito a giocare”.

E poi ha aggiunto: “Da portiere non fa nessuna differenza se difendiamo a tre o a quattro. A Empoli giocavo con tre difensori e pure a Firenze nel primo periodo. So fare tante cose, ma nessuna alla perfezione. Per questo desidero migliorarmi in tutti gli aspetti, dal gioco con i piedi, alle uscite, agli uno contro uno”.