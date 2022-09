Dragowski viene bucato due volte da Arnautovic ma Spezia e Bologna non si fanno male Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nell’unica gara di Serie A in programma delle 15, è andata in scena Spezia-Bologna, terminata sul punteggio di 2-2. Nei padroni di casa ancora titolare l’ex Fiorentina Dragowski, così come il difensore Hristov.

Gli ospiti sono passati in vantaggio grazie alla rete del solito Arnautovic, lanciato in profondità da Medel, che ha battuto Dragowski con il sinistro. Kovalenko e Nzola ci provano per il pareggio, ma è solo nei minuti di recupero che arriva il gol di Simone Bastoni che, dopo aver vinto un rimpallo, fa partire un preciso sinistro che si insacca all’angolino.

Nella ripresa, lo Spezia passa per la prima volta avanti avanti grazie ad un autogol di Schouten, che la infila nella sua stessa porta su un cross tagliato di Bastoni. Una decina di minuti dopo però la squadra di Mihajlovic ritrova la parità con la doppietta di Arnautovic, su assist di Soriano.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 11, Milan 11, Roma 10, Atalanta 10, Inter 9, Juventus 9, Lazio 8, Torino 7, Udinese 7, Fiorentina 6, Sassuolo 6, Salernitana 5, Spezia 5, Empoli 3, Bologna 3, Verona 2, Lecce 2, Sampdoria 2, Cremonese 1, Monza 0.