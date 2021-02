Dramma in casa Verona: un Primavera folgorato dai fili del treno. I dettagli

Sono ore di grande apprensione in casa Verona per le condizioni di Andrea Gresele. Il classe 2002, giovane talento della Primavera dell’Hellas è in gravi condizioni dopo un incidente accaduto sabato sera. Il ragazzo è rimasto folgorato dopo aver toccato i fili di un treno. Immediati i soccorsi per Gresele che è stato operato d’urgenza alla testa, per la riduzione di un edema cerebrale. Attualmente, come riportato da Fanpage si trova ancora in rianimazione.

Un forte trauma cranico con una frattura ad una vertebra per Andrea Gresele dopo il “curioso” incidente che lo ha visto protagonista nella serata di sabato. Le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto, che potrebbe essere legato ad una bravata. Secondo le prime indiscrezioni infatti il ragazzo, che era con degli amici con i quali aveva condiviso una piccola festa in un appartamento, potrebbe essere salito sul tetto di un vagone fermo alla stazione di Porta Vescovo. Da qui poi sarebbe caduto dopo essere rimasto folgorato per un contatto con i fili del treno. Immediati i soccorsi per Gresele che è stato portato in ospedale dove i dottori lo hanno operato d’urgenza.