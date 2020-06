Duarte Gomes a FN: “Netta simulazione di Caicedo: vi spiego la dinamica dell’azione. Il Var doveva intervenire”

Per un’ulteriore analisi dell’episodio del calcio di rigore in Lazio-Fiorentina, Fiorentinanews.com ha raggiunto in esclusiva l’ex fischietto internazionale Duarte Gomes, voce autorevole nel panorama arbitrale europeo.

Duarte, hai avuto modo di vedere le immagini di Lazio-Fiorentina ed in particolare il tanto discusso episodio del rigore?

“Ho rivisto le immagini più di una volta e senza alcun dubbio posso affermare che per me si tratta di netta simulazione dell’attaccante laziale. La dinamica appare chiarissima: Caicedo prima del contatto con il portiere della Fiorentina è già in fase volontaria di caduta. Quello che avviene successivamente, cioè lo scontro con Dragowski, non ha rilevanza alcuna. Devo dire che ci può stare che l’arbitro in campo, in questo caso Fabbri, fischi il rigore. Il VAR, però, sarebbe dovuto intervenire invitando il direttore di gara alla review: sono sicuro che avrebbe sicuramente optato per la decisione più opportuna, cioè quella della simulazione“.