Dubbi sul riscatto di Dalbert? E la Fiorentina punta gli occhi verso la Spal

La fascia sinistra della Fiorentina sarà un grosso argomento di dibattito nei prossimi mesi, con il riscatto di Dalbert tutt’ora in dubbio. In più la società viola ha acquistato Igor a gennaio, per usarlo da centrale e da esterno mancino: per la prossima stagione però, di esterni mancini ne servirà evidentemente un altro, considerata la complessa conferma di Biraghi, se anche lui non dovesse essere riscattato dall’Inter. Secondo Sportitalia allora, la Fiorentina ha puntato lo sguardo sulla Spal e su Mohamed Fares, classe ’96. L’algerino ha vinto la Coppa d’Africa la scorsa estate mentre in questa stagione è stato impegnato più che altro nel recupero dalla rottura al crociato. In attesa di capire la sorte definitiva della stagione, Fares resta comunque uno dei calciatori più appetibili del club estense.