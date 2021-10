Due acquisti assolutamente indispensabili: La Fiorentina deve intervenire

La partita con la Lazio, ha rafforzato quello che si era già scritto e detto sulla Fiorentina, ovvero che a questa squadra mancano sicuramente due giocatori, indispensabili per affrontare al meglio alcune gare e per cambiarne altre: ci riferiamo ad un attaccante esterno di valore e ad un centravanti di riserva.

Sugli esterni abbiamo Callejon che continua a steccare una partita dietro l’altra, Sottil a cui manca sempre qualcosa per emergere pienamente e un Saponara da montagne russe. Gonzalez è perfetto, ma non basta, ha bisogno di una sua copia sulla fascia opposta.

Quanto al centravanti, non stiamo neanche a nominare Kokorin: qui siamo oltre il caso disperato. Tra infortuni e poca incisività in campo, c’è rimasto poco in cui sperare per il russo.

La società conosce queste problematiche fin dall’estate, anche se ha deciso di non intervenire. Ma a gennaio qualcosa dovrà essere fatto, sempre se ci sia la volontà di aiutare Italiano e quella di portare più in alto questa squadra.