Due anni di lavori, 44 mila posti coperti. Il nuovo progetto di restyling del Franchi

Le carte sono già state consegnate alla Fiorentina: secondo quanto riporta Lady Radio, lo studio di architetti Giraldi, che ha la sede principale a Firenze in via dei Serragli e altre a Los Angeles, Berlino e Doha, ha elaborato un progetto di restyling dello stadio Franchi. Curve avvicinate senza abbattere quelle esistenti (come imposto dalla Sovrintendenza) ma mantenendo una capacità di quasi 44mila posti complessivi, tutti coperti. Lo spazio delle attuali curve, con un sistema di soppalchi, adibito alle funzioni di uno stadio moderno (centro commerciale, negozi, ristoranti) per una superficie totale di 45mila metri quadri (quasi il 50% ini più degli spazi commerciali dello Juventus Stadium). Queste sono le cifre illustrate stamani a Lady Radio dall’architetto Fulvio Giraldi, convinto che il progetto sia compatibile sia con le prescrizioni della sovrintendenza, sia con le necessità di un moderno impianto (visibilità del campo, potenzialità di ritorno economico). Per trasformare il progetto in realtà, secondo la stima dello studio Giraldi, servirebbero due anni e 110milioni di euro.