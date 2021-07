Due anni di terzini per giocare a cinque e ora… un esterno a cinque per la difesa a quattro: il paradosso Zappacosta

Tra le note più positive della stagione del Genoa c’è stato sicuramente Davide Zappacosta, rivalutato e recuperato dopo la rottura del crociato che gli aveva tolto quasi tutto l’anno precedente. L’esterno classe ’92 è ancora di proprietà del Chelsea ma sul punto di cercare una nuova avventura e la Fiorentina potrebbe fare al caso suo… con un ma. Nella storia di Zappacosta infatti ci sono almeno un paio di ruoli, uno di questi è sicuramente quello del terzino destro ma è con lo spostamento in avanti e con tutta la fascia da coprire che l’ex atalantino ha trovato la sua dimensione.

Nella sua carriera infatti, Zappacosta è stato usato da esterno a cinque da almeno 4 allenatori: Colantuono, Ventura, Conte e Ballardini, con rare ‘retrocessioni’ a quarto di difesa. Negli ultimi due anni la Fiorentina proprio del 3-5-2 si è servita, come dogma ineluttabile, ma ha sempre usato dei terzini dalla spinta limitata (con l’eccezione di Lirola che però si è perso per conto suo…) per interpretarlo (ed esasperarlo). La curiosità è che oggi, con la sicura prospettiva di una difesa a 4 si vada a cercare proprio uno dei migliori nell’interpretare il centrocampo a cinque.

Uno che in sostanza avrebbe un dannato comodo proprio un anno fa, dopo la cessione di Chiesa, quando però faceva magari più comodo riempirsi la bocca con il nome di Callejon. Il quale nel frattempo, se non altro potrà tornare a giocare nel suo ruolo dopo l’assurda passata stagione.