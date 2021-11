Due big inglesi pronte ad azzuffarsi per Vlahovic. E sullo sfondo c’è anche il PSG

Non c’è solo la Juventus su Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina piace anche, se non soprattutto, all’estero: la strategia dei bianconeri, infatti, è quella di tentare l’anticipo per evitare l’inserimento della concorrenza proveniente dalla Premier League.

Infatti, come si legge su La Gazzetta dello Sport, Tottenham e Manchester City sarebbero pronti a ‘farsi la guerra’: i Citizens vorrebbero il capitano degli Spurs, Harry Kane, ma si tengono Vlahovic come prima alternativa.

La Fiorentina osserva la situazione e aspetta l’offerta giusta, speranzosa di tenere alto il prezzo (tra i sessanta e i settanta milioni di euro). Ma non finisce qua: anche il PSG busserebbe alla porta di Vlahovic in caso di mancato arrivo di Haaland, che piace anche al Real Madrid.