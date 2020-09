Due esuberi del centrocampo della Fiorentina nel mirino di una neopromossa

Lo Spezia si appresta a intraprendere la sua prima stagione nella massima serie e Il DS Meluso sa che alla squadra servono numerosi rinforzi per competere ai massimi livelli e sta lavorando molto sul mercato. I liguri infatti stanno lavorando ad un doppio colpo per il centrocampo, e avrebbero guardato così in casa Fiorentina. Come riporta alfredopedulla.com lo Spezia avrebbe chiesto informazioni su Riccardo Saponara e Kevin Agudelo alla Fiorentina. Visto il sovrafollamento del centrocampo viola la trattativa non sembra impossibile, anzi sarebbe cosa gradita a Pradè che così riuscirebbe a piazzare due apparenti esuberi per il reparto centrale della rosa. Partite come quella amichevole di ieri contro la Lucchese sono di fatto vetrine preziose per mettere in mostra giocatori ai margini del progetto viola.

0 0 vote Article Rating