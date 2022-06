Due ex Fiorentina nella classifica dei cento calciatori più costosi del mondo

L’osservatorio calcistico del CIES ha stilato la classifica dei cento calciatori più costosi del mondo. In testa c’è ovviamente Mbappè, seguito da Vinicus e Haaland, ma non mancano i giocatori della Serie A. Il più costoso del nostro campionato è Lautaro Martinez, valutato 106,7 milioni, mentre il “meno” costoso è Milinkovic-Savic con 50,3 milioni.

Tra i giocatori di Serie A in classifica ci sono anche due ex Fiorentina come Vlahovic e Chiesa: il serbo è il terzo più costoso (87,6 milioni) nel nostro campionato, mentre l’italiano si piazza all’undicesimo posto (53, 6 milioni).