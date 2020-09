Due ex viola di nuovo insieme. Mihajlovic avrà con sé a Bologna un suo fidato fin dai tempi della Fiorentina

Lorenzo De Silvestri sarà il nuovo terzino destro del Bologna. L’ormai ex difensore del Torino porta forza fisica, corsa ed esperienza al servizio di Sinisa Mihajlovic che conosce molto bene il calciatore. Il tecnico serbo lo ha allenato ai tempi della Fiorentina, della Sampdoria e del Torino. Un grande rapporto di stima tra i due che li ha portati ad incrociare le loro strade per l’ennesima volta. De Silvestri ha terminato il suo contratto con il Torino e non ha rinnovato. Era nella lista dei giocatori svincolati e il club rossoblù ha deciso di approfittarne. Il difensore è arrivato dunque a parametro zero e ha firmato un contratto biennale fino al 2022. Per un Bologna sempre più competitivo c’era bisogno dei muscoli di Lorenzo De Silvestri.

