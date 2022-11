Due giocatori della Salernitana in fase di recupero: Nicola potrebbe averli al cento per cento contro la Fiorentina

Subito dopo la Sampdoria, nel turno infrasettimanale, la Fiorentina ospiterà la Salernitana nella penultima partita prima della sosta per il Mondiale. Il tecnico dei campani Davide Nicola ha parlato alla vigilia della gara contro la Cremonese, facendo il punto sulla condizione fisica di alcuni giocatori: “Lovato non ha avuto continuità per i motivi che conosciamo, ma da due settimane lavora stabilmente in gruppo e si farà trovare pronto quando servirà. Anche Maggiore è recuperato, sebbene non sia ancora al cento per cento”.