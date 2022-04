Due giornate fondamentali: il calendario “facilitato” della Fiorentina e il difficilissimo compito di rispettare i pronostici

“Torneremo grandi ancor, come nel ’56”

Fa così uno dei cori che è tornato più in auge in Curva Fiesole nell’ultimo periodo. Torneremo grandi… Nel 1956 la Fiorentina vinse lo scudetto, per questa stagione ci accontentiamo del ritorno in Europa dopo anni davvero troppo bui. A sei giornate dalla fine (sette per chi deve ancora recuperare una partita), sono quattro le squadre in sei punti, dal quinto all’ottavo posto, che si giocano i posti in Europa e Conference League. Davanti c’è la Juventus a 62 punti. Ma, almeno per la Fiorentina, sarebbe guardare davvero troppo avanti per ora.

Tutte le partite saranno fondamentali per raggiungere la qualificazione in Europa, le prossime due specialmente. La Fiorentina affronterà Venezia e Salernitana, rispettivamente terzultima e ultima forza del campionato. Due squadre che daranno tutto per tentare una salvezza ardua alle quali la squadra di Italiano non potrà lasciare neanche un punto per guardare all’ultima (difficilissima) parte di campionato con più tranquillità. Nelle prossime due la Roma sarà impegnata nelle proibitive trasferte contro Napoli e Inter, Lazio contro Torino e Milan, Atalanta contro Hellas e Venezia. Due giornate nelle quali la Fiorentina ha il vantaggio di avere il calendario più facile per accumulare in vista anche del recupero contro l’Udinese.

Serve rispettare i pronostici. Due partite, ora più che mai, da vietato sbagliare. La Fiorentina deve dimostrare adesso di poterlo fare.