Due giovani della Fiorentina in prestito rischiano di mancare la promozione in Serie A? La Reggina è finita sotto l’occhio del ciclone

Come riporta la Gazzetta dello Sport, la Reggina di Gori e Pierozzi, giovani della Fiorentina in prestito al club amaranto, rischia l’esclusione dal campionato di Serie B e la conseguente non promozione in Serie A. A mettere in difficoltà la società calabrese, c’è il mancato pagamento di contributi che, secondo il regolamento, può prevedere proprio l’estromissione dal campionato in corso.

La situazione del club calabrese è complessa: il nuovo proprietario Felice Saladini ha chiesto al Tribunale un concordato per la ristrutturazione del debito ereditato dalla precedente gestione. Da quel momento ogni spesa del club ha avuto la necessità dell’ok delle autorità che non hanno dato parere però proprio sui contributi, nonostante la volontà di Saladini fosse quella di pagare. La Reggina si è attenuta alle leggi dello Stato, le quali però vanno in conflitto con quelle del calcio. E le altre 19 società cadette chiedono certezze.