Due maglie offensive su tre già assegnate e poi… ultima chance per Ikoné?

Non si parlerebbe, nel caso, di ultima spiaggia in senso assoluto ovviamente ma nell’ottica di un mese intenso di stagione prima della pausa per il Mondiale, è chiaro che Italiano punterà su qualche rotazione di meno e qualche volto affidabile in più. Tra questi c’è a gran sorpresa Christian Kouame, oggi intoccabile dell’attacco, e dopo giovedì un’altra maglia spetterebbe ancora a uno Jovic in crescita. Chi sarà il terzo del tridente?

Gonzalez si è finalmente riaffacciato sulla scena, senza match dell’Argentina che incombano ma dopo la squalifica potrebbe tornare Jonathan Ikoné. Sottil infatti pare destinato ai box mentre Saponara ne ha giocate due di fila. Possibile dunque un impiego per il francese, prima che nel rush finale l’attacco torni a puntare su Nico e sui due già citati, apparsi tra i più in forma.