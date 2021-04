Due mesi dal sapore di…scommessa persa

La Fiorentina, durante il mercato di gennaio, come soluzione all’atavica assenza di un centravanti di ruolo ha deciso di puntare sull’ipotesi esotica, andando a comprare dallo Spartak Mosca Sasha Kokorin. Dopo quasi due mesi, la scommessa con l’attaccante russo fin qui è stata persa. Come sottolinea Calciomercato.com, il giocatore ha giocato due scampoli di gara, contro Inter e Roma, e in entrambe ha peggiorato la sua condizione fisica. Arrivato in Italia durante la preparazione, aveva ammesso di sua sponte di aver bisogno di almeno 40 giorni per entrare in condizione fisica, e gli è bastato poco per fare diversi passi indietro. Il giocatore, infatti è fermo dal 3 Marzo, quando dopo la sfida contro i giallorossi ha nuovamente visto la sua situazione peggiorare, tanto da dover andare addirittura a Villa Stuart a curarsi. Il giocatore ha passato oltre un mese tra terapie e recupero, ed ha da poco incontrato Beppe Iachini, nuovo tecnico viola.