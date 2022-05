Due milioni e mezzo per sbloccare tutto. Pradè prova a ricucire lo strappo

Il Corriere Fiorentino si concentra su Lucas Torreira. L’operazione di Pradè è stata da applausi, non solo a livello tecnico: 15 milioni di euro pagabili (a partire da quest’anno) in sei comode rate da 2,5 milioni ciascuna. Difficile, probabilmente impossibile, trovare giocatori di questo livello a prezzi migliori. Per questo il ds della Fiorentina si è messo subito al lavoro per ricucire lo strappo.

Il Presidente Commisso, non ha mai cambiato posizione rispetto a quella espressa nell’intervento della settimana scorsa. Il presidente ritiene eccessive le richieste di Bentancur (agente del calciatore) per quanto riguarda le commissioni e vorrebbe uno sconto sul prezzo del cartellino. Il nodo principale, comunque, starebbe nell’ingaggio, fissato a 2,7 milioni. Per sbloccare tutto, ne bastano 2,5, ovvero la prima delle sei rate. Altrimenti, l’Arsenal potrà trattare con altri club e cambiare le cifre in qualità di squadra venditrice.